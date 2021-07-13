Adana Demirsporlu forvet Pa Dibba, taraftarlarını Süper Lig'de gururlandıracaklarını söyledi
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Adana Demirsporlu forvet Pa Dibba, taraftarlarını Süper Lig'de gururlandıracaklarını söyledi

Adana Demirsporlu forvet Pa Dibba, taraftarlarını Süper Lig'de gururlandıracaklarını söyledi
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un forveti Pa Dibba, "Biz savaşçıyız, savaşacağız ve bu sezon da aynı performansı göstereceğiz.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un forveti Pa Dibba, "Biz savaşçıyız, savaşacağız ve bu sezon da aynı performansı göstereceğiz. Taraftarlarımızla statta olacağız ve onların desteğiyle onları gururlandıracağız." dedi.

Dibba, mavi-lacivertli takımın Bolu'daki kampında, takımın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Dibba, takıma katılan yeni transferlerin de mavi-lacivertli ekibe güç vereceğine inandığını anlattı.

Dibba, Süper Lig'de kendisine sakladığı bazı hedefleri olduğunu belirterek, "Takım olarak şunu söyleyebilirim; şu an kimse, yeni gelenler de eskiden kalanlar da dahil 'Süper Lig'e yükseldik, çok mutluyuz, rahatlayalım' gibi bir şey demiyor. Biz savaşçıyız, savaşacağız ve bu sezon da aynı performansı göstereceğiz. Taraftarlarımızla statta olacağız ve onların desteğiyle onları gururlandıracağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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