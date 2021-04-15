Adana Demirsporlu eski sutopu oyuncusu İlhan Demirdal vefat etti

Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal (81), vefat etti.

Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal (81), vefat etti.

Adana Demirspor Kulübü, Demirdal'ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Camiamızın saygın ve önemli isimlerinden İlhan Demirdal'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

İlhan Demirdal'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa