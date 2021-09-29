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Mario Balotelli'den çiftetelli şovu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, takım arkadaşlarıyla birlikte katıldığı Sportif Direktör Gökhan Göktürk'ün düğününde çiftetelli oynadı.

ADANA (İHA) - Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, takım arkadaşlarıyla birlikte katıldığı Sportif Direktör Gökhan Göktürk'ün düğününde çiftetelli oynadı.

Mavi-lacivertli ekibin sportif direktörü Gökhan Göktürk, Dilan Akdaş ile bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Düğüne, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Başkan Vekili Metin Korkmaz, Teknik Direktör Vincenzo Montella, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı.

Mavi-lacivertli takımın İtalyan forveti Mario Balotelli de takım arkadaşlarıyla birlikte düğünde çiftetelli oynadı.

(Umutcan İşledici/İHA)

Mario Balotelli'den çiftetelli şovu

Mario Balotelli'den çiftetelli şovu

Mario Balotelli'den çiftetelli şovu
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Haber: Mario Balotelli'den çiftetelli şovu - Haberler
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