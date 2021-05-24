Adana Demirspor yönetimi, eski başkanlardan Bekir Çınar'ın mezarını şampiyonluk kupasıyla ziyaret etti

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da yönetim kurulu üyeleri, şampiyonluk kupasını kulübün eski başkanlarından Bekir Çınar'ın kabrine götürdü.

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da yönetim kurulu üyeleri, şampiyonluk kupasını kulübün eski başkanlarından Bekir Çınar'ın kabrine götürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonluk kupamızı söz verdiğimiz gibi rahmetli başkanımız Bekir Çınar'ın yanına götürdük." denildi.

Bekir Çınar, 2009'da Adana Demirspor Kulübü Başkanı olmuş ve bu görevi bir yıl yürütmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı