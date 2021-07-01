Adana Demirspor yeni sezon çalışmalarına başladı

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, yeni sezon öncesi kamp için toplandığı Bolu'da top başı yaptı.

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, yeni sezon öncesi kamp için toplandığı Bolu'da top başı yaptı.

Mavi-lacivertli ekip yeni sezon öncesinde Bolu'da ilk antrenmanını Teknik Direktör Samet Aybaba öncülüğünde yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız 2021-2022 futbol sezonuna Bolu'da yaptığı çalışmayla başladı. Hazırlıklarımız günde çift antrenmanla devam edecek" denildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı