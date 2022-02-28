Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA, İsmihan Özgüven - Spor
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Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda koordinasyon çalışması yapıldı. İdman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Vedat Karakuş'a doğum günü kutlaması

Mavi-lacivertli oyuncular, antrenmandan sonra kaleci Vedat Karakuş'un doğum gününü kutladı.

Vedat Karakuş, kendisi için hazırlanan pastayı kesti. Kutlamada, kulüp başkanı Murat Sancak ve teknik heyet de yer aldı.

Kafasına futbolcu arkadaşları tarafından un ve yumurta atılan Vedat'a, Brezilya usulü kutlama yapıldı.

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / İsmihan Özgüven - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Mart, Spor, Haberler

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