Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

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Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA, Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Eren Bozkurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Mart, Spor, Haberler

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