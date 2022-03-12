Adana Demirspor, yarın Sivasspor'u ağırlayacak
AA - Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
ADANA (AA) - Adana Demirspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde 45 puanla averajla 6'ncı sırada yer alan mavi-lacivertliler, 14'üncü sıradaki Sivas temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.
Akdeniz ekibinde, hafif sakatlığı bulunan forvet Loic Remy, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in ilk yarısında Sivas'ta oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Eren Bozkurt - Spor