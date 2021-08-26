Adana Demirspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek
Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda, saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Ligde 1 puanı bulunan Akdeniz ekibi, sezona iki galibiyetle başlayan Konya ekibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.
Mavi-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Rassoul ve Akintola, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt