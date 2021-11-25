Adana Demirspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
ADANA (AA) - Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.00'da başlayacak.
Ligde 19 puanla 10'uncu sırada bulunan mavi-lacivertliler, ligde 19. sırada bulunan İstanbul ekibi karşısında galibiyet arayacak.
Akdeniz ekibi, Atakaş Hatayspor ve Altay maçının ardından Kasımpaşa karşılaşmasını da kayıpsız geçerse galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.
Adana Demirspor'da, arka adalesindeki sakatlığı nükseden Younes Belhanda ve ülkesindeki tedavisinin ardından kente gelerek rehabilitasyon süreci geçiren Lucas Castro ile kart cezalısı Mario Balotelli, lacivert-beyazlılar karşısında forma giyemeyecek.
AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri