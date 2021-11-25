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Adana Demirspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adana Demirspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.00'da başlayacak.

Ligde 19 puanla 10'uncu sırada bulunan mavi-lacivertliler, ligde 19. sırada bulunan İstanbul ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibi, Atakaş Hatayspor ve Altay maçının ardından Kasımpaşa karşılaşmasını da kayıpsız geçerse galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.

Adana Demirspor'da, arka adalesindeki sakatlığı nükseden Younes Belhanda ve ülkesindeki tedavisinin ardından kente gelerek rehabilitasyon süreci geçiren Lucas Castro ile kart cezalısı Mario Balotelli, lacivert-beyazlılar karşısında forma giyemeyecek.

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AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri

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