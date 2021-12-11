Adana Demirspor, yarın Giresunspor'u konuk edecek - Haberler Spor
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Adana Demirspor, yarın Giresunspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Giresunspor'u konuk edecek
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın GZT Giresunspor'u ağırlayacak.

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın GZT Giresunspor'u ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde 20 puanla 10'uncu sırada yer alan mavi-lacivertliler, 12. sırada bulunan Karadeniz ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor'da takımla antrenmanlara başlayan Younes Belhanda ve Lucas Castro, teknik direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi durumunda yeşil-beyazlılara karşısında forma giyebilecek.

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AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri

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