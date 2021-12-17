Adana Demirspor yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak - Haberler Spor
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Adana Demirspor yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

Adana Demirspor yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde 23 puan ve averajla 8'inci sırada bulunan Adana Demirspor, 27 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor'da kart cezalısı veya sakat oyuncu bulunmuyor.???????

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AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri

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