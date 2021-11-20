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Adana Demirspor yarın Altay'a konuk olacak

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adana Demirspor yarın Altay'a konuk olacak

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Altay'a konuk olacak.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Altay'a konuk olacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde 16 puan ve averajla 10'uncu sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puanlı rakibi Altay karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibinde sakatlığı süren Lucas Castro, İzmir temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

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AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri

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