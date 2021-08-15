Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
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Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı

Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maç öncesi iki takımın oyuncuları ısınarak maça hazırlandı.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor ile Fenerbahçe saat 21.45'de Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

2 takımın oyuncuları maç öncesi stadyumda ısındı. Futbolcular ısınırken taraftarlar da tezahürat yaparak oyunculara destek oldu. Bu sırada Adana Demirspor'un defans oyuncularından Joher Khadim Rassoul taraftarlarla öz çekim yaptı. - ADANA

Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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