Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı - Haberler Spor
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Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

AA / Alaeddin Çoğal - Haberler | Spor

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Adanaspor ve Adana Demirspor'un eski oyuncuları "Sporun Gülen Yüzü Şöhretler Karması Futbol Müsabakası"nda karşı karşıya geldi.

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ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Adanaspor ve Adana Demirspor'un eski oyuncuları "Sporun Gülen Yüzü Şöhretler Karması Futbol Müsabakası"nda karşı karşıya geldi.

Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında, organizasyona katkı sunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çukurova Belediyesine teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de karşılaşmada forma giyenlere teşekkür ederek başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Adana Demirspor'un eski oyuncularından Erden Arat ve bir dönem Adanaspor forması giyen Necip Erdoğan'a kupa verildi.

Daha sonra Adana Demirspor ve Adanaspor'un eski oyuncular ile bazı protokol üyeleri, gösteri maçı yaptı. Karşılaşmayı, mavi-lacivertli takım 4-0 kazandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik etti.

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular şöhretler karması maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular şöhretler karması maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular şöhretler karması maçında karşılaştı

AA / Alaeddin Çoğal - Spor Haberleri

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