Adana Demirspor ve Adanaspor'dan Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı TFF 1. Lig ekipleri Adana Demirspor ve Adanaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekipleri Adana Demirspor ve Adanaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Mavi-lacivertli kulübün yayımladığı mesajda, "Adana Demirspor'umuzun formasını giymiş Fatih Terim hocamızın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Adanaspor'un yayımladığı mesajda da "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi. Kaynak: AA