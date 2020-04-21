Adana Demirspor ve Adanaspor'dan, Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı TFF 1. Lig ekipleri Adana Demirspor ve Adanaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekipleri Adana Demirspor ve Adanaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı. Adana Demirspor Kulübünün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren genç futbolcu kardeşimiz Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı. Adanaspor'un Twitter paylaşımında ise, "Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi. Kaynak: AA