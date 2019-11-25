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Adana Demirspor'un sportif başdanışmanı Cüneyt Dumlupınar oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sportif başdanışmanlık görevine Cüneyt Dumlupınar getirildi.

25.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:08
Adana Demirspor'un sportif başdanışmanı Cüneyt Dumlupınar oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da sportif başdanışmanlık görevine Cüneyt getirildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın yönetim kurulu kararıyla bu göreve getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Dumlupınar'ın teknik direktör olarak 2014-2015 sezonunda Kayserispor'u Süper Lig'e, 2018-2019 sezonunda ise Fatih Karagümrük Kulübünü TFF 1. Lig'e çıkardığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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