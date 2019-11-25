Adana Demirspor'un sportif başdanışmanı Cüneyt Dumlupınar oldu
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sportif başdanışmanlık görevine Cüneyt Dumlupınar getirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sportif başdanışmanlık görevine Cüneyt Dumlupınar getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın yönetim kurulu kararıyla bu göreve getirildiği belirtildi.
Açıklamada, Dumlupınar'ın teknik direktör olarak 2014-2015 sezonunda Kayserispor'u Süper Lig'e, 2018-2019 sezonunda ise Fatih Karagümrük Spor Kulübünü TFF 1. Lig'e çıkardığı hatırlatıldı.