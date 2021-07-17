Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu
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Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları açıklandı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları açıklandı.

Kulüpten, yeni sezon kombine bilet fiyatlarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Fiyatlarımızı, takımımızın yapmış olduğu Avrupa standartlarındaki transferler, Süper Lig kombine bilet fiyat ortalamaları ve taraftar gücümüzü baz alarak belirlemeye çalıştık. Önümüzdeki sezon için tüm taraftarımızı, bilet fiyatlarına oranla çok daha uygun bir seviyede tutmaya gayret ettiğimiz kombinemizi almaya davet ediyoruz. Bilet fiyatlarımız, kombine ortalamasının en az 1,5 katı olacaktır. Kombine almanın avantajını kaçırmayın." denildi.

Açıklamada, kadın ve öğrencilere yüzde 20 indirim uygulanacak kombine biletlerin, 19 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacağı bildirildi.

Mario Balotelli, Younes Belhanda, Britt Assombalonga, Jonas Svensson ve Lucas Castro gibi isimleri kadrosuna katan Adana Demirspor'un, 2021-2022 sezonu kombine bilet fiyatları 900 lira ile 7 bin lira arasında değişiyor.?????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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