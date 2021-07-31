Son dakika haberi! Adana Demirspor'da yeni transfer Mario Balotelli, Adana'ya geldi
Son dakika haberleri... Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni transferi İtalyan forvet Mario Balotelli, Bolu kampının ardından Adana'ya geldi.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni transferi İtalyan forvet Mario Balotelli, Bolu kampının ardından Adana'ya geldi.
Balotelli'yi Adana Havalimanında mavi-lacivertli taraftarlar karşıladı.
Adana Demirspor atkısı takan Balotelli için taraftarlar meşale yaktı slogan attı.
Balotelli, daha sonra havalimanından ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı