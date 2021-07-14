Adana Demirspor'un forveti Balotelli
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Adana Demirspor'un forveti Balotelli

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirspor'un yeni transferlerinden İtalyan forvet Mario Balotelli, başarılı bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.

Adana Demirspor'un yeni transferlerinden İtalyan forvet Mario Balotelli, başarılı bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.

Balotelli, takımının Bolu kampında yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'a transferi nedeniyle mutlu olduğunu kaydetti.

Transfer sürecine değinen İtalyan forvet, "Kampa yeni katıldım. Şu an bütün oyuncuları tanımaya çalışıyorum. İyi bir ekip olduğunu hissediyorum. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Transfer teklifini menajerinden öğrendiğini aktaran Balotelli, "Ardından başkanımızla görüşmem oldu. Daha önce Türkiye'den pek çok kez transfer teklifi almıştım. Fakat başkanla görüştükten sonra, kendisiyle benzer karakterlerde olduğumuzu fark ettim. Böyle bir teklif aldığım için gerçekten çok mutlu oldum. Buraya geldiğim için de çok mutluyum. Normalde hedeflerimi kendime saklarım, paylaşmam ama söylemek gerekirse, öncelikle Süper Lig'de kalıcı olup, güzel bir sezon geçirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kendisini normal bir insan olarak gördüğünü vurgulayan Balotelli, "(Deli) ifadesi bana medya tarafından yapıştırılmış bir damga. Futbolcuların genelde asker gibi yaşamalarını istiyorlar sanırım fakat ben eğlenmeyi seviyorum. Bazen futbolun dışına çıkabiliyorum. Bakacak olursanız ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Taraftarlara da şunu söyleyebilirim, ben normal bir insanım ama kazanmayı çok istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Adana Demirspor'un forveti Balotelli
Adana Demirspor'un forveti Balotelli
Adana Demirspor'un forveti Balotelli
Adana Demirspor'un forveti Balotelli

Kaynak: Anadolu Ajansı

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