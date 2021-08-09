Adana Demirspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor
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Adana Demirspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Adana Demirspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

15 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi Yeni Adana Stadyumu'nda ağırlayacak olan mavi-lacivertli ekip hazırlıklarına devam ediyor. Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenman 5'e 2 top kapma, ayak tenisi ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı.

Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

(Umutcan İşledici/İHA)

Adana Demirspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Adana Demirspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Adana Demirspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Adana Demirspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Adana Demirspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Adana Demirspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Adana Demirspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Adana Demirspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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