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Adana Demirspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyeti, kentte coşkuyla kutlandı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ederek ligde ikinci sıraya yükselmesi, kentte coşkuyla kutlandı.

02.07.2020 00:03 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:24

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ederek ligde ikinci sıraya yükselmesi, kentte coşkuyla kutlandı.

Ligin 31. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşan mavi-lacivertli ekibin müsabakayı galip tamamlamasının ardından Adana Demirsporlu taraftarlarlar, cadde ve meydanlara akın etti.

Araçlarıyla uzun konvoylar oluşturan taraflarlar, bayrak sallayıp, tezahürat yaparak, takımı Süper Lig'e bir adım daha yaklaştıran galibiyetin sevincini yaşadı.

Kentin merkezi meydanlarında da toplanan taraftarlar, meşale yakıp takımlarına ait marşları söyledi. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, taraftarlara sık sık sosyal mesafenin korunması uyarısında bulundu.

Adana Demirspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyeti, kentte coşkuyla kutlandı

Kaynak: AA

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