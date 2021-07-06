Adana Demirspor'un Bolu kampı sürüyor
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Adana Demirspor'un Bolu kampı sürüyor

Adana Demirspor'un Bolu kampı sürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, sabah antrenmanına kondisyon salonunda yaptığı çalışmayla başladı.

Isınma hareketlerinin ardından saha çalışmalarına geçen mavi-lacivertli takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi.

Teknik direktör Samet Aybaba nezaretinde yaklaşık bir saat süren antrenmanın sonunda futbolcular eğlenceli oyunlar oynayarak stres attı.

Adana Demirspor'un Bolu kampı sürüyor
Adana Demirspor'un Bolu kampı sürüyor
Adana Demirspor'un Bolu kampı sürüyor
Adana Demirspor'un Bolu kampı sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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