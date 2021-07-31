Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi

Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bolu kampını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bolu kampını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da yaklaşık bir aydır kampta bulunan Adana ekibi, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde son antrenmanını yaparken, İtalyan yıldız Mario Balotelli takımdan ayrı çalıştı.

Yeni transferlerin tamamının katıldığı çalışma öncesi teknik direktör Aybaba kısa bir toplantı yaparak, oyuncularına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti.

Takımın, gün içeresinde kaldıkları otelden ayrılarak Adana'ya hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler
Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler
Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Karagümrük, Benatia'yı resmen kadrosuna kattı
Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Karagümrük, Benatia'yı resmen kadrosuna kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Oğulcan Engin
Spor Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 10:34:44. #1.15#

title