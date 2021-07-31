Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bolu kampını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bolu kampını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da yaklaşık bir aydır kampta bulunan Adana ekibi, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde son antrenmanını yaparken, İtalyan yıldız Mario Balotelli takımdan ayrı çalıştı.

Yeni transferlerin tamamının katıldığı çalışma öncesi teknik direktör Aybaba kısa bir toplantı yaparak, oyuncularına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti.

Takımın, gün içeresinde kaldıkları otelden ayrılarak Adana'ya hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz