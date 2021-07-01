Adana Demirspor'un Bolu kampı başladı
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Adana Demirspor'un Bolu kampı başladı

Adana Demirspor'un Bolu kampı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Belhanda transferiyle ilgili, "Başkanımıza teşekkür ederim. İyi bir transfer. Bize katkısı olacaktır" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Belhanda transferiyle ilgili, "Başkanımıza teşekkür ederim. İyi bir transfer. Bize katkısı olacaktır" dedi.

Süper Lig takımı Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi. Bolu Dağı mevkiinde bulunan bir otelde toplanan mavi-lacivertli ekip Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde akşam saatlerinde ilk antrenmanına çıktı. Ekip, ısınma çalışmalarının ardından yoyo testi yaptı.

"BAZI OYUNCULARLA TEMAS TEMASLAR DEVAM EDİYOR"

Adana Demirspor'un 3 yıllık anlaşma sağladığı yeni transfer Younes Belhanda ile ilgili konuşan Teknik Direktör Samet Aybaba, "Transfer kolay değil. Biz yeni çıktık lige. Bazı oyuncularla ilgili, özellikle bu tür oyuncularla ilgili çok uzun soluklu bir şey yaşanıyor. Başkanımıza teşekkür ederim. İyi bir transfer. Bize katkılı olacaktır. Bize gelen her oyuncu katkılı olsun istiyoruz. Elimizde mevcut geçen seneki oyuncular da katkılı olsun istiyoruz. İyi bir başlangıç. Tabii ki transfer politikamızdaki süreklilik devam ediyor. Bazı oyuncularla temaslar devam ediyor. Onların da takıma katılmasından sonra daha güçlü, önündeki hedefi gören, iyi futbol oynayan, herkese keyif veren bir futbol sahneye çıkacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"SEYİRCİSİZ OLMAZ"

Aybaba, TFF'nin statlarda yüzde 50 kapasiteyle taraftar alma kararıyla ilgili, "Tabii ki seyircisiz olmaz. Bu seyirciyle keyif alınan bir oyun. Avrupa Şampiyonası'nda uygulama başlamıştı. Çoğu statlarda gördük. 80 bin kişiyle oynuyorlardı. Başlangıçtır. Herhalde onlar da salgın kuruluna göre pozisyon alıyorlar. Biz her şeye saygılıyız. Çünkü bir pandemi var. Ama insanlarımızın artık futbolun içinde olması, onların keyif alması, sahaya coşku yansıtması hepimizin istediği bir şey. İnşallah iyi başlarız sonuna doğru da statların tamamı dolu keyifli maçlar seyrettiririz" ifadelerini kullandı.

(Faruk Çidem/İHA)

Adana Demirspor'un Bolu kampı başladı
Adana Demirspor'un Bolu kampı başladı
Adana Demirspor'un Bolu kampı başladı
Adana Demirspor'un Bolu kampı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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