Adana Demirspor'un Bolu Kampı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Bolu'da yaptığı kampta yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.



Karacasu beldesinde bulunan bir otelde yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına devam eden ve günde çift antrenman yapan mavi-lacivertli ekip, sabah çalışmasına koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Yaklaşık 1,5 saat süren idmanı futbolcular, dar alanda pas çalışmasıyla tamamladı.



Adana ekibi, akşam antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.