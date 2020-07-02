Adana Demirspor'un 2'nciliğe yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı
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Adana Demirspor'un 2'nciliğe yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından 2'nci sıraya yükselen ve 25 yılın ardından Süper Lig'e yükselme şansını artıran Adana Demirspor, Adana'da taraftarlar tarafından şampiyon gibi karşılandı.

02.07.2020 03:32 | Son Güncelleme: 02.07.2020 03:39

Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından 2'nci sıraya yükselen ve 25 yılın ardından Süper Lig'e yükselme şansını artıran Adana Demirspor, Adana'da taraftarlar tarafından şampiyon gibi karşılandı. Adana Havalimanı'nda toplanan binlerce Adana Demirspor taraftarı, takımlarının galibiyetini meşaleler yakıp, tezahüratlarla kutladı. Adana Demirspor kafilesini taşıyan uçağın piste iniş yapmasının ardından bazı taraftarlar, pistin dış duvarlarına tırmanıp, oyuncuları ve yönetici görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Kafileyi alıp, çıkış yapan takım otobüsünün önü, ellerinde meşale ve bayraklar bulunan taraftarlar tarafından kesildi. Yönetim ve futbolculara övgü dolu tezahüratlar yapan taraftarlar, otobüsün gidişini uzun süre engelledi.

FUTBOLCU MEHMET AKYÜZ TARAFTARLARA 3'LÜ ÇEKTİRDİ

İlk olarak taraftarları selamlayan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, daha sonra otobüsten inerek, taraftarlardan yolu açmalarını rica etti. Polis eskortuyla ilerlemeye çalışan otobüsün üzerine çıkan futbolcu Mehmet Akyüz, taraflara 3'lü çektirdi. Havalimanı bölgesinden güçlükle ayrılan otobüsü, tesisin önünde yine taraftarlar karşıladı. Adana Demirspor kafilesini taşıyan otobüs, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde tesislere giriş yaptı. Tesisler önündeki taraftarlar, bir süre tezahüratlarını sürdürüp, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Adana Demirspor'un 2'nciliğe yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı

Kaynak: DHA

Manşet

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