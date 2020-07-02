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Adana Demirspor'un 2'nciliğe yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un 31'inci hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek 2'nci sıraya yükselmesi, taraftarlar tarafından kentte coşkuyla kutlandı.

Adana Demirspor'un 2'nciliğe yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı
02.07.2020 00:06 | Son Güncelleme: 02.07.2020 01:10

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un 31'inci hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek 2'nci sıraya yükselmesi, taraftarlar tarafından kentte coşkuyla kutlandı. Konvoylar ve toplu kutlamalar sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkat çekti. 

Erzurum deplasmanından galibiyetle ayrılarak puanını 54'e yükselten Adana Demirspor, ligde 2'nci sıraya yükselerek Süper Lig'e çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı. Mavi-lacivertli kulübün bu başarısı, kentte taraftarlarca coşkuyla kutlandı. Ligin bitmesine 3 hafta kala Süper Lig'e yükselme barajında galibiyetin ardından sokağa dökülen binlerce taraftar, araçlarıyla konvoy oluşturup, sevinç turu attı. Bazı taraftarlar ise kentin farklı noktalarındaki meydanlarda toplanarak meşale yakıp, takımları için tezahüratlarda bulundu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kutlamalarda, sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkat çekti. 


Kaynak: DHA

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