Adana Demirspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'a konuk olacak - Haberler Spor
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Adana Demirspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'a konuk olacak

AA, Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Mavi-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Niğde Anadolu'yu 3-0, 4. turda Serik Belediyespor'u 5-0, 5. turda da Ankaraspor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

Mavi-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'u Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3-1 mağlup etmişti.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor, Türkiye Kupası, Bahçeşehir, Spor, Haber

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