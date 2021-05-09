Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan şampiyonluk yorumu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan şampiyonluk yorumu Açıklaması

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan şampiyonluk yorumu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in son haftasında Menemenspor'u 4-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Bu şampiyonluk Adana'ya çok yakıştı.

TFF 1. Lig'in son haftasında Menemenspor'u 4-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Bu şampiyonluk Adana'ya çok yakıştı." dedi.

Aybaba, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, inanılmaz mutlu olduğunu, memleketinin takımının 26 yıldır Süper Lig'i beklediğini söyledi.

Adana'nın toprağının bereketli olduğunu kaydeden Aybaba, şöyle konuştu:

"Bu şampiyonluk Adana Demirspor için kıvılcım olacaktır, her alanda çıkış yaşayacaktır. Oyuncularımı kutluyorum, inanılmaz bir topluluk oldular. Başkanımıza teşekkür ediyorum, takımın yükselen grafiğine ekonomik olarak katkıda bulundu. Yönetim kurulumuz dahil. Memleketimizdekiler de takıma gönül bağı ile bağlandı. Bu şampiyonluk Adana'ya çok yakıştı. Göreve geldikten sonra 11 maçlık periyotta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Bütün rakiplerimizle oynadık ve hepsini yendik. Bu şampiyonluk sayılı hikayesi olan şampiyonluklardan bir tanesidir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Adana Demirspor çok daha iyi yerlere gelecektir, Adana Demirspor'la Süper Lig daha da renklenecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Seren Serengil Barış Murat Yağcı
Spor Salih Uçan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan şampiyonluk yorumu Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 23:30:17. #1.14#

title