Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: İlk sıralara tırmanmak istiyoruz

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçının zor bir maç olduğunu söyleyerek, "Rakipler ligin iyi yerlerindeler ama biz de kendi yolumuzda, gelişimimizde devam etmek istiyoruz. Çünkü biz ilk sıralara tırmanmak istiyoruz. Bu maçı bir test olarak görüyorum" dedi.

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kaldığını belirten Lucas Castro da, "Artık geri döndüm. Hocanın elinde bir koz olarak başlayabilirim. İtalya'da 10 yıllık bir geçmişim var ve orada seneler boyunca Juventus kazanıyordu. Son zamanlarda değişmeye başladı ama bu ligde böyle olması daha iyi. Daha küçük kulüplerde de kupaya gitme şansı oluyor" diye konuştu.