Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar istifa etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altay maçının ardından teknik sorumlumuz Cüneyt Dumlupınar istifa ettiğini yönetim kurulumuza bildirmiştir. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak Cüneyt Dumlupınar'ın istifasını kabul ediyor, verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu