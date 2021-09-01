Adana Demirspor, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaştı
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Adana Demirspor, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaştı

Adana Demirspor, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

Samet Aybaba ile pazar günü yollarını ayıran Adana Demirspor, İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran Teknik Direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır" denildi.

Vincenzo Montella kimdir

18 Haziran 1974'te İtalya'da dünyaya gelen Vincenzo Montella, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Roma'da başladı. Ardından sırasıyla Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve tekrar Fiorentina'yı çalıştıran 47 yaşındaki Montella, teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez ülkesinin dışına çıkmış oldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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