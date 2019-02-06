Adana Demirspor Teknik Direktör Özat ile İlk Antrenmana Çıktı
Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ümit Özat, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.
Basına kapalı yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenman, saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra İstanbulspor maçının taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenman ile İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - ADANA
Kaynak: İHA
YORUMLAR