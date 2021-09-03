Adana Demirspor, teknik direktör Montella yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

Adana Demirspor, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Adana Demirspor, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Futbolcular, antrenmanda İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu