Adana Demirspor, teknik direktör Montella yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
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Adana Demirspor, teknik direktör Montella yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

Adana Demirspor, teknik direktör Montella yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Spor

Adana Demirspor, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Adana Demirspor, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Futbolcular, antrenmanda İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

Adana Demirspor, teknik direktör Montella yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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Adana Demirspor, teknik direktör Montella yönetiminde ilk antrenmanına çıktı - Haberler Spor
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