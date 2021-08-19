Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç ve Sinan Kurt'un sözleşmesini uzattı
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Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç ve Sinan Kurt'un sözleşmesini uzattı

Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç ve Sinan Kurt'un sözleşmesini uzattı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Adana Demirspor, oyuncuları Tayyip Talha Sanuç ve Sinan Kurt'un sözleşmelerini uzattı.

Adana Demirspor, oyuncuları Tayyip Talha Sanuç ve Sinan Kurt'un sözleşmelerini uzattı.

Mavi-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesinin 2025 yılına, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sinan Kurt'un sözleşmesinin de 2024 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç ve Sinan Kurt'un sözleşmesini uzattı - Haberler Spor
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