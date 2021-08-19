Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç ve Sinan Kurt'un sözleşmesini uzattı

Adana Demirspor, oyuncuları Tayyip Talha Sanuç ve Sinan Kurt'un sözleşmelerini uzattı.

Adana Demirspor, oyuncuları Tayyip Talha Sanuç ve Sinan Kurt'un sözleşmelerini uzattı.

Mavi-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesinin 2025 yılına, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sinan Kurt'un sözleşmesinin de 2024 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt