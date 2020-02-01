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Adana Demirspor, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sağ bek Tarık Çamdal'ın transfer edildiğini duyurdu.

01.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:34
Adana Demirspor, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sağ bek 'ın transfer edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün sona eren ara transfer dönemi içinde 28 yaşındaki Tarık Çamdal ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Daha önce Eskişehirspor ve Galatasaray'da da forma giyen oyuncu, dün Antalyaspor'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.

Kaynak: AA
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