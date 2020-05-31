Adana Demirspor taraftarlarından Türk Kızılay'a kan bağışı Adana Demirsporlu taraftarlar, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Adana Demirsporlu taraftarlar, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Baraj Yolu Caddesi'ndeki Kızılay Kan Merkezi'ni ziyaret eden Adana Demirspor taraftarlarından Şimşekler Grubu üyeleri kan bağışı yaptı.

Türk Kızılay Seyhan Şube Başkanı Reşat Karaca, yaptığı açıklamada, kan bağışında bulunan taraftarlara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Taraftarlardan Fuat Kalan da kan vermenin ne kadar kutsal bir şey olduğu konusunda farkındalık sağlamak istediklerini ifade ederek, Adana Demirspor taraftarının sosyal projelerde önde olduğunu her zaman gösterdiklerini belirtti.

Kalan, kendilerine bu fırsatı tanıyan Kızılay'a teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA