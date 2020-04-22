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Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Seyhan, Adana, Spor, Haber

Adana Demirspor taraftarları sağlık çalışanlarına destek verdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kulübü taraftarları, özel bir hastanenin bahçesinde sağlık çalışanlarına meşale yakıp başlarından gül yaprakları serperek moral verdi.

22.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:08
Adana Demirspor taraftarları sağlık çalışanlarına destek verdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kulübü taraftarları, özel bir hastanenin bahçesinde sağlık çalışanlarına meşale yakıp başlarından gül yaprakları serperek moral verdi.

Adana Demirspor kulübü taraftarları, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde bulunan özel bir hastanenin bahçesinde toplandı. Taraftar grubu, meşale yakarak ve sağlık çalışanlarının üzerlerine gül serperek moral desteği verdi.

Taraftarlar daha sonra sağlık çalışanlarına gösterdikleri hizmetten ötürü teşekkür etti. Taraftarlar Adana Demispor kulübü yazan kaşkolları hastane personeli hediye ederek fotoğraf çekildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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