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Adana Demirspor taraftarları Ahmet Çalık'ı unutmadı

Adana Demirspor taraftarları Ahmet Çalık'ı unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı.

Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor evinde Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor. Maçın 6. dakikasında mavi-lacivertli takımın taraftarları trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık'ı unutmadı. Taraftarlar, Çalık anısına sahaya karanfil attı. - ADANA

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Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı.

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