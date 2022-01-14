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Adana Demirspor taraftarı Ahmet Çalık anısına karanfil atacak

Adana Demirspor taraftarı Ahmet Çalık anısına karanfil atacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası ile hayatını kaybeden Ahmet Çalık anısına Adana Demirspor taraftarı Kayserispor maçının 6. dakikasında susarak karanfil atacak.

ADANA (İHA) - Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası ile hayatını kaybeden Ahmet Çalık anısına Adana Demirspor taraftarı Kayserispor maçının 6. dakikasında susarak karanfil atacak.

Adana Demirsporlular Derneği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"11 Ocak Salı günü Milli takım ve Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetmişti. Kardeş kulübümüz Konyaspor camiasının ve Ahmet Çalık'ın ailesinin acılarını paylaşabilmek için Büyük Adana Demirspor taraftarını, Kayserispor ile karşılaşacağımız mücadelenin 6.dakikasında tüm tribünlerimizi sessizliğe davet edip sahaya karanfil atarak acılarına ortak olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diler, bir kez daha Konyaspor camiasına ve Çalık ailesine başsağlığı ve sabır diliyor, acılarını paylaşıyoruz." - ADANA

Adana Demirspor taraftarı Ahmet Çalık anısına karanfil atacak

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