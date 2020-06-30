HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Adana Demirspor, Süper Lig yolunda kritik virajı kayıpsız geçmek istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Erzurum'da kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hedefimiz hiç değişmedi.

30.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:51

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Erzurum'da kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hedefimiz hiç değişmedi. Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak." dedi.

Akdeniz ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verilen liglerin yeniden başlamasının ardından yaptığı 2 maçı da kazanmayı başardı.

En son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden mavi-lacivertliler, bu sezon çok yaklaştığı bir üst lig hedefinde, yarın en kritik sınavlarından birine çıkacak.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ardından gelen 4 ekibin ise play-off oynayacağı ligde Adana Demirspor, 57 puanlı lider Hatayspor ve 53 puanla ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından 51 puanla 3. sırada bulunuyor.

Akdeniz ekibi, yarın Erzurum ekibini mağlup edip kalan maçlarını da kayıpsız geçerek doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

"Kazanarak Adana'ya dönmek istiyoruz"

Takımın teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Haziran Cumartesi günü Giresunspor karşısında 4-2 kazanarak kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Giresunspor'un, ligin kaliteli takımlarından olduğunu belirten Dumlupınar, maçı istekli bir futbolla kazandıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarında sona geldiklerini aktaran Dumlupınar, "Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan kalecimiz Muhammed Şengezer dışında Vedat Bora'nın da sakatlığı var. Erkan Zengin'in cezası bitti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla forma giymeye başlayacak." diye konuştu.

Dumlupınar, kalan her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oynayacağımız en önemli maç, ilk oynayacağımız maç. Rakip ayırt etmiyoruz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını sadece Adana Demirspor olarak değil, Adana olarak oynayacağız. Allah kısmet ederse kazanarak Adana'ya dönmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazandığımız takdirde ikinci sıraya yükseliyoruz. Kendi göbeğimizi kesecek duruma geldik. Kalan maçları kazandığımız takdirde herkesin çok istediği çeyrek asırlık Süper Lig hasretine son vermiş olacağız. Erzurum'da kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hedefimiz hiç değişmedi. Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak."

Adana Demirspor, Süper Lig yolunda kritik virajı kayıpsız geçmek istiyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi Spor
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti Spor
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var Spor
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi Spor
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti Spor
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Spor
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Astronotların eğitimi için geliştirilen 'uzay kokusu' parfüm oldu
Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından Datome ile de yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından Datome ile de yollar ayrıldı
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Destici Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hadise Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Lut Kavmi Pcr Testi Çatlak Şanzel İlker Kulaksız
Şu an buradasınız: Adana Demirspor, Süper Lig yolunda kritik virajı kayıpsız geçmek istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:17:28. #1.14#
title