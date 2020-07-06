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Adana Demirspor, Süper Lig umudunu kaybetmedi

TFF 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kalan ve ligde 3. sıraya gerileyen Adana Demirspor, Süper Lig yolunda yara almasına rağmen umudunu koruyor.

Adana Demirspor, Süper Lig umudunu kaybetmedi
06.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:20

TFF 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kalan ve ligde 3. sıraya gerileyen Adana Demirspor, Süper Lig yolunda yara almasına rağmen umudunu koruyor.

Puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e çıkacağı, ardından gelen 4 takımın ise play-off oynayacağı ligde, dün konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kalan mavi-lacivertliler, 60 puanlı lider Hatayspor ve 56 puanla ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından 55 puanla 3. sıraya geriledi.

Ligde 55 puanlı Bursaspor'un averajla üstünde bulunan Akdeniz ekibi, son 2 haftada bir üst lige doğrudan çıkma şansını zora soktu.

Geçen hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 2. sıraya yükselen mavi-lacivertliler, bu haftaki puan kaybı nedeniyle koltuğunu yeniden Erzurum ekibine kaptırdı.

Gelecek hafta Cesar Grup Ümraniyespor, ardından da İstanbulspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, kalan maçlarını kazanarak rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

Doğrudan Süper Lig'e yükselme inancını koruyan Akdeniz ekibi, rakiplerinin puan kaybı yaşaması halinde yeniden ilk 2 takım arasına girmeyi hedefliyor.

"Hedefimizle ilgili bir değişiklik yok"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 kişi tamamladıkları Altay maçında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Ligde geride iki maçları kaldığını anımsatan Sancak, şöyle konuştu:

"İnşallah kalan 2 maçımızı kazanacağız. Hedefimizle ilgili bir değişiklik yok. Kalan 2 maçı kazanacağız ve bekleyeceğiz. Altay maçını geride bırakarak önümüzdeki hafta oynayacağımız Cesar Grup Ümraniyespor maçına odaklanacağız. Deplasmanda oynayacağımız karşılaşmaya 3 puan hedefiyle çıkacağız."

Teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar ise ligin son 2 maçını da kazanmak istediklerini ifade etti.

Altay'la berabere kaldıkları için üzgün olduklarını aktaran Dumlupınar, Süper Lig yolunda aldıkları bir puanın da önemli olduğunu vurguladı.

Dumlupınar, 2 maçta 6 puana ulaşmak istediklerini vurgulayarak, "Biz hedefimizden sapmış değiliz. Kalan 2 maçımızı kazanıp rakibimiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Süper Lig'e direkt katılmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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