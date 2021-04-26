Adana Demirspor, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor
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Adana Demirspor, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor

Adana Demirspor, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de liderliğe yükselen Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, "Mutluyuz, liderliğe oturduk. Kalan 2 maçımızdan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz, Allah yardımcımız olsun." dedi.

TFF 1. Lig'de liderliğe yükselen Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, "Mutluyuz, liderliğe oturduk. Kalan 2 maçımızdan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz, Allah yardımcımız olsun." dedi.

Tuzlaspor'u 3-0 yenen mavi-lacivertliler, Altınordu ile GZT Giresunspor'un golsüz berabere kalmasının ardından averajla liderliğe yükseldi.

GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor ile birlikte 64 puanı bulunan Akdeniz ekibi, ligde çıktığı son 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Son 10 maçta 19 gol atıp kalesinde 3 gol gören Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran mavi-lacivertliler, ligin son iki maçını da kazanarak Süper Lig hasretine son vermeyi hedefliyor.

"Kalan 2 maçımızdan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, AA muhabirine, Tuzlaspor'u 3-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Teknik heyet ve oyuncuları tebrik eden Sancak, "Tuzlaspor karşısında iyi bir oyun oynadık. GZT Giresunspor ile aramızda 14, Yılport Samsunspor ile aramızda 10 puan fark vardı, geriden geldik ve lider olduk. Mutluyuz, liderliğe oturduk. Kalan 2 maçımızdan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz, Allah yardımcımız olsun. Son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldık, 2 galibiyete daha ihtiyacımız var. Rakiplerin puan kaybını beklemek istemiyoruz, 5 maçlık galibiyet serisi elde ettik. İnşallah ligin son iki maçında da bu başarılı sonuçlarımızı sürdürürüz." diye konuştu.

Sancak, gol yollarındaki başarının yanında savunmada da iyi işler yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Savunmamız oturdu, en az gol yiyen takımlardan bir tanesiyiz. En çok gol kaçıran takımlardan biriyiz. Buna rağmen 57 gol atmışız. Ligin en golcü 3. takımıyız, en az gol yiyen 2. takımıyız. Artık kalan maçlarımıza bakacağız. Önce sahamızda Aydeniz Et Balıkesirspor, ardından deplasmanda Menemenspor'la oynayacağız. Artık telafisi olmayan maçlar, bu maçları da kazanmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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