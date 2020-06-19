HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkma hedefine kilitlendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, "Ligde kalan 6 maçta kazanma arzusu maksimum, yüzde 100 motive olan, sahada her şeyini veren bir Adana Demirspor izleteceğiz.

19.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:31

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, "Ligde kalan 6 maçta kazanma arzusu maksimum, yüzde 100 motive olan, sahada her şeyini veren bir Adana Demirspor izleteceğiz." dedi.

Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Haziran Pazartesi günü sahalarında Osmanlıspor ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Sakatlığı bulunan kaleci Muhammed Şengezer haricinde bütün oyuncuların çalışmalarda yer aldığını belirten Dumlupınar, "Erkan Zengin'in 2 maç, Tarık Çamdal bir maç kart cezalısı. Tüm oyuncular şu anda hazır durumda. Diğer kalecilerimiz de Muhammed'i aratmayacak durumda. Pazartesi günü bu durumu sahaya yansıtıp kazanacağız ve tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

Oyuncularının performanslarından memnun olduğunu anlatan Dumlupınar, şöyle konuştu:

"Çok tempolu, coşkulu, toplu ve topsuz oyunda agresif, kazanmak için her şeyini sahaya yansıtan bir Adana Demirspor izleteceğiz. Geçen hafta cumartesi günü antrenman maçı yaptık kendi aramızda. O da çok verimli geçti. Ligde kalan 6 maçta kazanma arzusu maksimum, yüzde 100 motive olan, sahada her şeyini veren bir Adana Demirspor izleteceğiz."

"Bütün hazırlıklarımız kalan 6 maçı kazanmak üzere"

Dumlupınar, ligde kalan 6 maçın 4'ünü sahalarında oynayacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki bu maçları taraftarlarımızla beraber oynayalım ama yine de onların varlığını hissediyoruz. Onların da şehrin de bir hasreti var. Bütün hazırlıklarımız kalan 6 maçı kazanmak üzere. Bütün analizlerimiz hazır, her şey yolunda gidiyor. Önemli olan bizim ne yaptığımızı bilmemiz. Ligde kalan 6 maçımızı kazandığımız zaman Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Belirleyici biziz, biz ne istersek o olur. Ona göre de hazırlıklarımızı yaptık."

Ligde oynanan 28 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik alan Adana Demirspor, topladığı 45 puanla 4. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkma hedefine kilitlendi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Spor
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Spor
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Spor
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti Spor
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı Spor
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek Spor
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Ahmet Nur Çebi'den 'Enkaz edebiyatı' isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Ziya Selçuk Mehmet Özhaseki Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Emre Kınay Bülent Ersoy Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkma hedefine kilitlendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 11:38:58. #1.14#
title