Adana Demirspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek

AA, Eren Bozkurt - Spor
 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek

Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 40 puanla 3'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, 7'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Ligdeki son iki maçından galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, Beşiktaş'ı da yenerek serisini sürdürmek istiyor.

Adana Demirspor'da, sakatlığı bulunan Simon Deli siyah-beyazlı takım karşısında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor 3-3 berabere kalmıştı.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Beşiktaş, Adana, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title