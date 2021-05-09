Adana Demirspor Süper Lig'de

TFF 1. Lig'in 34. hafta maçında Menemenspor'a konuk olan Adana Demirspor, rakibini 4-1 mağlup ederek ligi zirvede tamamladı ve 26 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.