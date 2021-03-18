Adana Demirspor, "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketine destek verdi
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Adana Demirspor, "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketine destek verdi

18.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:14
Adana Demirspor,

TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor'un başlattığı "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketine katılan Adana Demirspor, 6 engelliye elektrikli tekerlekli sandalye hediye etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor'un başlattığı "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketine katılan Adana Demirspor, 6 engelliye elektrikli tekerlekli sandalye hediye etti.

Geçen hafta ihtiyaç sahibi 3 kişiye elektrikli tekerlekli sandalye sağlayan Beypiliç Boluspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Var mısınız? Engelleri birlikte kaldıralım" sloganıyla Adana Demirspor'u sosyal medya hesabı Twitter'dan etiketledi.

Çağrıya sessiz kalmayan Adana Demirspor, kulüp başkanı Murat Sancak ve futbolcuların katkısıyla alınan 6 elektrikli tekerlekli sandalyeyi antrenman öncesi tesislere davet edilen ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Mavi-lacivertliler, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Var mısınız? Engelleri birlikte kaldıralım" sloganıyla Yılport Samsunspor'u etiketleyip, kampanyaya katılmaya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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