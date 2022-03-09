Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA - Eren Bozkurt - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, taktik çalışma yapıldı.
Hafif sakatlığı bulunan forvet Loic Remy, takımdan ayrı çalıştı.
AA / Eren Bozkurt - Spor